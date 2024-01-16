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Зоозащитники из Бурятии решили судиться с Цыденовым из-за «собачьего» закона

Зоозащитники из Бурятии решили судиться с Цыденовым из-за «собачьего» закона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На главу Бурятии и Народный Хурал подали иск в Верховный суд РБ

Ещё на ноябрьской сессии Народного Хурала депутаты приняли закон, разрешающий усыплять бездомных собак. Делать это будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных псов – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием.

Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждает сама жертва, её законный представитель, очевидцы или ведомство либо организация, куда поступило сообщение о нападении.
 
Кроме того, эвтаназии подвергнут четвероногих с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе.
 
Накануне зооволонтёры сообщили, что от эвтаназии спасли в общей сложности более 600 собак. Животных вывозят из приюта «Ананда», который всё ещё остаётся в муниципальной собственности, и ищут им хозяев или передержку, в том числе – в других российских городах.

Однако на это активисты решили не останавливаться. Как выяснилось, они ещё в конце ноября подали иск в Верховный суд Бурятии, чтобы добиться отмены вышеупомянутого закона. Первое заседание назначили на 16 января. Об этом зоозащитники объявили в своей официальной группе.

- В 15:00 состоится первое судебное заседание по отмене живодёрского закона. Очень нужна ваша поддержка в качестве слушателей. Приходите, пожалуйста, все, кто против убийства собак, – говорится в сообщении, размещённом в сообществе.

В картотеке на сайте суда в качестве заинтересованного лица указана администрация главы Бурятии, а административными ответчиками выступают Народный Хурал и, собственно, сам глава. Истцы – благотворительный фонд помощи «Собака счастья» и ещё 10 довольно известных в республике зоозащитников.
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