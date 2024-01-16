В Бурятии создадут талисман-символ для вуза

Работы принимаются до 16 февраля



В Бурятии стартовал конкурс по созданию талисмана-символа Бурятской сельскохозяйственной академии. Участники могут предложить до трёх оригинальных идей талисмана. Это может быть как одушевлённый, так и неодушевлённый объект, который будет символизировать вуз и участвовать в различных мероприятиях. Также нужно придумать для маскота яркое имя и интересную историю.



Для участия необходимо до 16 февраля предоставить заявку и конкурсную работу – цветной эскиз или рисунок с использованием любого графического редактора. Материалы присылаются на электронную почту: press-bgsha@mail.ru.



После определения конкурсным жюри шорт-листа лучших работ, победитель определится открытым голосованием на официальной странице БГСХА в социальной сети. Автор лучшей работы будет награждён денежным призом в 10 000 рублей и дипломом победителя конкурса. Со всеми подробностями, условиями конкурса и критериями отбора можно ознакомиться в положении на сайте министерства образования РБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение: 0+.

