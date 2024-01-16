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В Иркутске будет только одно место для купания в Крещение

В Иркутске будет только одно место для купания в Крещение
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Им станет комплекс в заливе Якоби

Залив Якоби станет единственным в Иркутске официально разрешённым местом для купания в Крещение Господне. Вопросы организации и проведения праздника обсудили на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В акватории водохранилища продолжается строительство ледового комплекса «Иркутская Иордань». Уже сделали снежные ограждения, сейчас устанавливают скульптуры и подготавливают проруби. Их будет три: две для купания и одна для забора воды. Все работы выполняют прихожане храма Александра Невского, сотрудники театра народной драмы, волонтёры.

На единственной иордани предусмотрены раздача горячего чая, работа туалетов, установка палаток для обогрева и переодевания, контейнеров для сбора мусора, подготовка автопарковок. Будут обеспечены медицинское сопровождение и охрана общественного порядка. Накануне праздника муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» проведёт расчистку и подсыпку дорог по маршруту крестного хода от храма до залива. МКУ «Безопасный город» организует спасательный пост, а также будет патрулировать места возможного выхода на лёд и несанкционированного купания.

Как пояснил настоятель Александро-Невского храма протоиерей Марк Косолапов, празднование Крещения проходит в два этапа. Вечером 18 января с 17:00 пройдут службы в храмах. Утром 19 января после литургии и крестного хода проходит освящение водоёма.

– При совершении обряда купания в проруби самое главное – должно быть личное желание. Не следует поддаваться ничьим уговорам. Окунаться можно только при отсутствии каких-либо признаков недомогания, делать все очень медленно. И, естественно, никакого алкоголя. После купания рекомендуется выпить чай, кофе, отвары трав. В полночь все проруби буду засыпаны, – подчеркнул священник.

Традиционно службы и освящение воды пройдут в 26 храмах и церквях Иркутска. Купели для омывания будут доступны в Михайло-Архангельском храме на улице Академика Образцова, 1 и Успения Божией Матери на Полярной, 98. В большинстве случаев используется водопроводная вода, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 19 января ожидается понижение температуры до -28, -33 градусов, днём -22. В настоящее время толщина льда в районе залива составляет 44 сантиметра.

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Иркутск Крещение православие

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