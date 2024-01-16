В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в армспорте

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Состязания проводились среди осуждённых отряда №2



В улан-удэнской колонии-поселении №3 прошёл турнир по армрестлингу среди осуждённых мужского отряда №2.



Перед началом мероприятия начальник отряда рассказал осуждённым о армрестлинге, о правилах состязаний, а также обратил особое внимание на меры безопасности и ошибки, которые допускают спортсмены.



- Соревнования прошли по круговой системе, где каждому участнику представилась возможность проверить свою силу и умение со всеми участниками, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



По словам заместителя начальника Алексея Кулакова, армрестлинг пользуется среди осуждённых мужчин большой популярностью, ведь он позволяет улучшить своё физическое состояние, развить силу воли и соревновательный дух.

