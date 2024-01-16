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В Улан-Удэ днём 9 градусов мороза

В Улан-Удэ днём 9 градусов мороза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается ветер до 14 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 января снег обойдёт республику стороной. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -13,-18, местами -21,-26, по южному побережью Байкала, юго-западу и югу до -7,-12.

В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, днём усилится до 14 м/с.
Температура днём -9,-11.
прогноз погоды

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