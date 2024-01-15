Планируется разработка программы по типу «Земского доктора»
В Бурятии нарастает кадровый голод в сфере ветеринарии. На сегодняшний день количество открытых вакансий достигло около сотни. Об этом сообщил журналистам начальник республиканского управления ветеринарии Амгалан Дармаев.
- У нас порядка 100 вакансий сейчас открыто по всей республике. Я переживаю, что их количество может увеличиться в связи с тяжёлой нагрузкой, - отметил Дармаев.
В настоящее время средняя зарплата ветеринарного врача в республике составляет 36 тысяч рублей. А средний возраст специалистов, трудящихся в сельских поселениях – 65 лет.
С целью привлечения молодых специалистов ведомство готовит программу по типу «Земского доктора». «Земские ветеринарам» будут предоставлять выплату на строительство или приобретение жилья. Единственное условие – отработка на селе в течение нескольких лет.
Размер выплат ещё обсуждается, так, предварительно называется сумма в 400 тысяч рублей. Финансирование планируется выделять из республиканского бюджета.
- В нашей сфере такой поддержки нет, как у медиков. Скоро новую программу будем защищать в Народном Хурале. Конкретную дату не могу сказать, но, желательно, с проектом выйти уже на февральской сессии. Работа идёт, - заявил Амгалан Дармаев.
Бурятия столкнулась с острым дефицитом ветеринаров
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