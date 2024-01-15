Женщина пыталась оспорить постановление суда
Жительницу Бурятии, сменившую фамилию, но продолжавшую ездить с правами по девичьей фамилии, привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.12.3 КоАП РФ.
В материалах суда говорится, что женщина управляла автомобилем, но при этом замену водительских прав после смены фамилии она не сделала. Постановлением старшего инспектора группы ДПС МО МВД России «Тункинский» её привлекли к административной ответственности и назначили административный штраф.
Автомобилистка не согласилась с вынесенным постановлением и обратилась в суд с просьбой отменить его, а производство по делу прекратить.
- Выслушав мнение сторон, суд пришёл к выводу, что доводы жалобы являются несостоятельными, постановление инспектора вынесено законно и обоснованно, - сообщает пресс-служба Тункинского районного суда.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив решение Тункинского райсуда без изменений.
Жительницу Бурятии оштрафовали за езду с правами по девичьей фамилии
Общество, Фото:
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