В Благовещенске скончался народный артист Бурятии



В Благовещенске на 75-ом году жизни скончался народный артист Бурятии Евгений Тихомиров. Об этом сообщили в Амурском областном театре драмы.



Там отметили, что Евгений Валерианович всю жизнь посвятил служению Мельпомене, работая в разных театрах страны – в Туве, Шахтах, Лысьве (Пермский край), Борисоглебске (Воронежская область), Черемхово (Иркутская), Кимрах (Тверская область) и Улан-Удэ. В годы службы в Русском драматическом театре имени Н. А. Бестужева его удостоили званий заслуженного артиста Бурятской АССР и народного артиста республики Бурятия.



Однако большую часть карьеры – с 2001-го по 2019-ый год – Тихомиров отдал Амурскому областному театру драмы. Зрителям он запомнился яркими и неординарными ролями.



- На подмостках Амурского театра драмы актёр представил широкую палитру незабываемых образов и персонажей – с равным удовольствием играл он и главные роли, и эпизодические, и в комедиях, и в спектаклях для детей, – говорится на официальной странице учреждения в соцсети.



Позднее, по состоянию здоровья Евгений Валерианович играл в эпизодических ролях, но особое мастерство превращало их в запоминающиеся и неповторимые. Ярким событием стал бенефисный спектакль, посвящённый 70-летию артиста, после которого юбиляра чествовали коллеги по сцене.



Коллектив Амурского областного театра драмы выразил искренние соболезнования семье и близким Евгения Тихомирова. О дате прощания с артистом там пообещали сообщить позже.

