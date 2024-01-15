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В Благовещенске скончался народный артист Бурятии

В Благовещенске скончался народный артист Бурятии
Общество, 
Евгению Тихомирову было 74 года

В Благовещенске на 75-ом году жизни скончался народный артист Бурятии Евгений Тихомиров. Об этом сообщили в Амурском областном театре драмы.

Там отметили, что Евгений Валерианович всю жизнь посвятил служению Мельпомене, работая в разных театрах страны – в Туве, Шахтах, Лысьве (Пермский край), Борисоглебске (Воронежская область), Черемхово (Иркутская), Кимрах (Тверская область) и Улан-Удэ. В годы службы в Русском драматическом театре имени Н. А. Бестужева его удостоили званий заслуженного артиста Бурятской АССР и народного артиста республики Бурятия.
 
Однако большую часть карьеры – с 2001-го по 2019-ый год – Тихомиров отдал Амурскому областному театру драмы. Зрителям он запомнился яркими и неординарными ролями.

- На подмостках Амурского театра драмы актёр представил широкую палитру незабываемых образов и персонажей – с равным удовольствием играл он и главные роли, и эпизодические, и в комедиях, и в спектаклях для детей, – говорится на официальной странице учреждения в соцсети. 

Позднее, по состоянию здоровья Евгений Валерианович играл в эпизодических ролях, но особое мастерство превращало их в запоминающиеся и неповторимые. Ярким событием стал бенефисный спектакль, посвящённый 70-летию артиста, после которого юбиляра чествовали коллеги по сцене.

Коллектив Амурского областного театра драмы выразил искренние соболезнования семье и близким Евгения Тихомирова. О дате прощания с артистом там пообещали сообщить позже.
смерть артисты некролог

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