Штаб общественной поддержки открылся в центре Улан-Удэ





В центре столицы Бурятии, на улице Борсоева, 7А, начал работу Штаб общественной поддержки, который должен стать точкой притяжения общественников, активистов и некоммерческих организаций. А также площадкой для инициативных людей, у которых есть потребность в реализации идей, проектов и просто в общении.Штаб, укомплектованный по последнему слову техники, поделён на несколько тематических зон: конференц-зал на 70 мест, коворкинг и молодёжная зона. Кроме того, в штабе разместилась общественная приёмная граждан. А для маленьких посетителей работает детская зона. Общая площадь штаба – более 300 кв. метров.Штаб возглавила руководитель Ресурсного центра поддержки ТОС Республики Бурятия, член Общественной палаты Туяна Плотохонова. Она отметила, что создание Штаба – это реакция на запросы общественных институтов, претендующих на более активное участие в жизни республики.- В нашем штабе организованы несколько площадок на площади более 300 квадратных метров, разделённых на тематические зоны. У нас достаточно просторный конференц-зал на 70 мест, коворкинг, молодёжная зона. А специально для маленьких посетителей выделена детская зона – ведь среди активистов будет немало молодых людей, максимально заинтересованных в развитии республики. Каждый, кто пожелает может организовать и провести на наших площадках свои мероприятия, - говорит Туяна Плотохонова. - Здесь будут проходить семинары, круглые столы, выставки, проводится консультации разных специалистов и много других активностей».Как сказал глава Бурятии Алексей Цыденов, который присутствовал на открытии Штаба, это место для встреч.- Если у тебя есть идея, желание, если ты неравнодушен, то можешь прийти и пообщаться с такими же неравнодушными соратниками. Всех приглашаю. Формат открытый. Формат будет подстраиваться под запрос: сегодня – одно, завтра – другое, послезавтра – третье. Это возможность самим формулировать предложения, мысли, проводить встречи, в том числе и с представителями правительства, мэрии, руководителями промышленных предприятий. Чтобы идеи были не только идеями, но и в последующем могли уходить в реализацию. Допустим, идея касается промышленности. Они здесь её обсудят, потом она уйдет в минпром, сюда же придет кто-то из министерства промышленности и вместе с ребятами проведёт более предметную дискуссию, - подчеркнул Алексей Цыденов.Штаб общественной поддержки уже начал свою работу: представители молодого поколения уже успели обсудить нюансы подготовки документов на получение грантов для реализации различных проектов развития. Прошли «Разговоры о важном», в которых участвовали главный редактор единственной в мире газеты малолетних узников фашизма «Судьба» Леонид Синегрибов, Герой труда России Леонид Белых, участник СВО, врач Вячеслав Дондоков. Там же проведён мастер-класс по плетению маскировочных сетей.Руководство Штаба уже поставило себе новые цели. Например, внедрить новые творческие активности, такие как квартирники, мастер-классы и просмотры фильмов.- Приглашаем каждого из вас принять участие в наших мероприятиях, обсуждениях и проектах. Здесь мы будем вместе работать и воплощать идеи, объединять усилия и создавать позитивное изменение в нашем обществе. Добро пожаловать в Штаб общественной поддержки! - сказала Туяна Плотохонова.