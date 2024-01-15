В Улан-Удэ с осуждёнными провели арт-терапию

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Занятия проводятся для снижения тревожности



В улан-удэнской колонии-поселении № 3 провели занятия с осуждёнными по арт-терапии методом «Мандала», рассказали в УФСИН России по Бурятии.



Занятия провели психологи психологической лаборатории колонии.



- Целью занятий являлось преодоление и снижение тревожности, неуверенности в себе, снятия накопившегося раздражения и агрессии, коррекции эмоционального состояния, нормализации поведения, а также изменение состояния более гармоничным и спокойным, - говорится в сообщении ведомства.



