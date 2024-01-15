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Акция «Полицейский Дед Мороз» завершилась в Бурятии

Акция «Полицейский Дед Мороз» завершилась в Бурятии
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Детишек поздравляли полицейские и общественники

В Бурятии завершена традиционная акция МВД «Полицейский Дед Мороз».

Полицейские и общественники поздравили с Новым годом и Рождеством детей, которым особенно требуются внимание и поддержка, рассказали в МВД по Бурятии.

Так, в Селенгинском районе полицейские вместе с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних организовали для подучётных подростков мастер-класс по созданию новогодних композиций. Под руководством руководителя цветочного салона ребята учились своими руками изготавливать их из веточек, шишек, новогодних шаров и других праздничных аксессуаров.

В Улан-Удэ несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учёте в ПДН, а также проживающие в неблагополучных семьях, посетили премьеру спектакля «Чебурашка и Дом Дружбы» (0+) в Бурятском театре драмы им. Хоца Намсараева. Билеты театр предоставил для ребят бесплатно.

Порадовали в рамках акции и воспитанников социальных детских учреждений по всей республике. Их стражи порядка навестили, перевоплотившись в сказочных героев - Деда Мороза и Снегурочку. Всем ребятишкам вручили сладости и другие презенты.

Маленьким пациентам Ильинского детского туберкулёзного санатория подарки подобрали с учётом возраста и потребностей детей, а также их пожеланий в письмах новогоднему волшебнику.

В Баргузинском районе, как и в ряде других, правоохранители и общественники поздравили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме подарков, они подготовили для детей весёлые задания.

Внимание было уделено и ребятишкам, чьи папы-сотрудники внутренних органов несут службу за пределами региона.

В Бичурском и Селенгинском районах праздничное настроение стражи порядка подарили ребятам из правоохранительных классов. В Улан-Удэ детям во дворах сотрудники ППС городской полиции вручали гражданам сладости и апельсины.

За порядком на дорогах республики в преддверии и во время зимних каникул следил новогодний патруль. Полицейский Дед Мороз вместе с юными инспекторами движения и общественниками поздравлял участников дорожного движения и желал им безопасной езды.

полиция Дед Мороз

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