В Бурятии родились три двойни и мальчик-богатырь





За последнюю неделю, с 8 по 14 января, в республиканском перинатальном центре (РПЦ) в Улан-Удэ на свет появились 89 детей – 44 мальчика и 45 девочек. Среди них – сразу три двойни.



Самым крупным стал новорождённый весом 4100 граммов и ростом 56 сантиметров, рассказали на официальной странице РПЦ. Самым маленьким оказался 39-сантиметровый малыш, весивший на тот момент 1200 граммов.



В наиболее «плодовитый» день – 12 января – в перинатальном центре 23 раза приняли роды. Тогда на свет появились 16 мальчиков и 7 девочек.