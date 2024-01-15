Лидер российских буддистов обругал «бестолковых ленивых» коров



Председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев высказался в своём telegram-канале об овцах и коровах так называемой бурятской аборигенной породы. Он сослался на директора ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжила Мардваева.



- Наш друг Мардваев Намжил Бадмаевич, со слов сельчан, утверждает, что они вместо привычных 7-8 голов овцематок мериносовой породы сейчас спокойно содержат до 15-16 голов бурятских. Потому что наша аборигенная порода овец более стойкая и неприхотливая к корму, хотя количество заготовленного сена не увеличилось, – отметил лидер российских буддистов.



После Хамбо Лама плавно перешёл к жвачным.



- Если вместо бестолковых и ленивых пород коров начнём содержать нашу аборигенную бурят-монгольскую, то можно увеличить поголовье КРС вдвое, – добавил он.