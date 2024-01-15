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Лидер российских буддистов обругал «бестолковых ленивых» коров

Лидер российских буддистов обругал «бестолковых ленивых» коров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Хамбо Лама рассказал, чем они хуже бурятских аборигенных

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев высказался в своём telegram-канале об овцах и коровах так называемой бурятской аборигенной породы. Он сослался на директора ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжила Мардваева.

- Наш друг Мардваев Намжил Бадмаевич, со слов сельчан, утверждает, что они вместо привычных 7-8 голов овцематок мериносовой породы сейчас спокойно содержат до 15-16 голов бурятских. Потому что наша аборигенная порода овец более стойкая и неприхотливая к корму, хотя количество заготовленного сена не увеличилось, – отметил лидер российских буддистов.

После Хамбо Лама плавно перешёл к жвачным.

- Если вместо бестолковых и ленивых пород коров начнём содержать нашу аборигенную бурят-монгольскую, то можно увеличить поголовье КРС вдвое, – добавил он.

В марте прошлого года глава БСТР рассказал в Telegram про коров симментальской (выведенной в Швейцарии) и казахской пород. Таких держит в своём хозяйстве один курумканский фермер. Всего у него на тот момент насчитывалось около ста животных.

Скотовод, беседуя с главой района, посетовал, что устал ухаживать и следить за ними.

- Он высказался о своей усталости от содержания коров – мол, он уже более 10 лет привязан к ним и не видит никакого просвета и прорыва для улучшения жизни. Согласитесь, что он прав, потому что он содержит бестолково-ленивый скот симментальской и казахской пород, который требует много ежедневной работы, – заявил Хамбо Лама.

Дамба Аюшеев пообщался с ламой Гомбо Раднаевым из курумканского села Аргада, и тот рассказал о другом местном фермере, у которого около 70 так называемых бурятских коров. Он, по словам главы БТСР, «не испытывает никаких трудностей и ещё успевает подрабатывать кочегаром».

- Наши коровы не ленивые и сами себе добывают траву из-под снега. В стайки заходят только при морозе в -40 с лишним градусов, потому нет необходимости ежедневно убирать за ними навоз. Их не надо ежедневно поить водой и кормить сеном, как этих приезжих и бестолковых, которых ещё называют породистыми, – сообщил председатель Сангхи.

Он выразил надежду, что в недалёком будущем удастся получить «своих, хороших коров от монгольских быков». «И наши скотоводы на стоянках будут жить и радоваться жизни, а не мучиться, как сегодня, заготавливая корма всю осень, ежедневно чистя стайки и поя водой и кормя (скот) сеном, как прокажённые», – заключил Дамба Аюшеев.

Хамбо лама Сангха коровы

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