Обряд пройдёт 10 февраля в столице республики
10 февраля в Улан-Удэ состоится обряд встречи нового года Зелёного деревянного дракона. Церемонию проведут в религиозном центре шаманов «Тэнгэри».
Желающие принять участие могут с собой принести свежезаваренный белёный чай, сладости, водку, молоко. Обряд продлится с 5:00 до 12:00.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии шаманы встретят год Дракона
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