На севере температура опустится до -44 градусов
Синоптики опубликовали прогноз погоды на грядущую неделю с 16 по 22 января. По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник в республике сместится малоактивный атмосферный фронта, в связи с чем ожидается неустойчивая погода, местами снег. Ожидается северо-западный ветер 6-11, утром и днём местами его порывы достигнут 13-17 м/с, позёмка. На дорогах заносы, накаты.
По ночам температура опустится до -23,-28, утром «потеплеет» до -17,-22, днём -10,-15. После и до конца недели - преобладание поля повышенного давления, преимущественно без осадков, умеренно-морозная погода, с большим суточным ходом температуры.
Небольшой снег пройдёт местами 19-21 января под влиянием тёплого фронта. Преобладающая температура ночью -28,-33, местами до -38, по северу местами до -44, днём -15,-21, по северу местами не выше -23,-28. По южному и среднему Прибайкалью ночью -22,-27, при снеге -15,-20, днём -11,-16.
Крещение Господне в русском православии отмечают 19 января (6 января по старому стилю). В 2024-м это пятница. Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ откроют одну купель – вновь на реке Селенга, в районе стадиона БГУ «Спартак».
В Бурятии рассказали о погоде на Крещение
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