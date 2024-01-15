15 января

14 января

Популярное

В Бурятии рассказали о погоде на Крещение

В Бурятии рассказали о погоде на Крещение
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На севере температура опустится до -44 градусов

Синоптики опубликовали прогноз погоды на грядущую неделю с 16 по 22 января. По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник в республике сместится малоактивный атмосферный фронта, в связи с чем ожидается неустойчивая погода, местами снег. Ожидается северо-западный ветер 6-11, утром и днём местами его порывы достигнут 13-17 м/с, позёмка. На дорогах заносы, накаты.

По ночам температура опустится до -23,-28, утром «потеплеет» до -17,-22, днём -10,-15. После и до конца недели - преобладание поля повышенного давления, преимущественно без осадков, умеренно-морозная погода, с большим суточным ходом температуры.

Небольшой снег пройдёт местами 19-21 января под влиянием тёплого фронта. Преобладающая температура ночью -28,-33, местами до -38, по северу местами до -44, днём -15,-21, по северу местами не выше -23,-28. По южному и среднему Прибайкалью ночью -22,-27, при снеге -15,-20, днём -11,-16.

Крещение Господне в русском православии отмечают 19 января (6 января по старому стилю). В 2024-м это пятница. Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ откроют одну купель – вновь на реке Селенга, в районе стадиона БГУ «Спартак». 
прогноз погоды Крещение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Андрис Лиепа поставит в Улан-Удэ балет «Шопениана»
Андрис Лиепа поставит в Улан-Удэ балет «Шопениана»
Общество, 15.01.2024
Премьера состоится 29 февраля и 1 марта
Несколько тысяч улан-удэнцев окунутся в крещенскую купель
Несколько тысяч улан-удэнцев окунутся в крещенскую купель
Общество, 15.01.2024
Всего в городе будет работать одна санкционированная купель
Преподаватели русского из Монголии будут повышать квалификацию в Бурятии
Преподаватели русского из Монголии будут повышать квалификацию в Бурятии
Общество, 15.01.2024
Власти республики и одного из аймаков соседней страны договорились о сотрудничестве
ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии произошло на опасном участке
ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии произошло на опасном участке
Общество, 15.01.2024
Он уже давно превратился в кошмар для автомобилистов
Житель Бурятии через суд вернул право на вождение
Житель Бурятии через суд вернул право на вождение
Общество, 15.01.2024
Мужчина состоял на диспансерном учёте
В Гусиноозёрске два дня не будет света
В Гусиноозёрске два дня не будет света
Общество, 15.01.2024
Частичные отключения состоятся 15 и 18 января
От массового умерщвления в Бурятии спасли 600 с лишним собак
От массового умерщвления в Бурятии спасли 600 с лишним собак
Общество, 15.01.2024
Однако эвтаназия грозит ещё 2000 животных
Сегодня на некоторых улицах Улан-Удэ отключат свет
Сегодня на некоторых улицах Улан-Удэ отключат свет
Общество, 15.01.2024
Отключения электричества состоятся в Железнодорожном районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^