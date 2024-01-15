Андрис Лиепа поставит в Улан-Удэ балет «Шопениана»

Премьера состоится 29 февраля и 1 марта



В Улан-Удэ состоится премьера балета «Шопениана», постановкой которого займётся народный артист России Андрис Лиепа. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.



- 29 февраля и 1 марта в Бурятском театре оперы и балета состоится громкая премьера. Публика в один вечер увидит два одноактных балета: «Шопениану» и «Кармину Бурану». Постановку «Шопенианы» на музыку Фредерика Шопена в Бурятии осуществит народный артист России Андрис Лиепа. Балет впервые был поставлен знаменитым Михаилом Фокиным, - рассказали в театре.



Главный балетмейстер театра, заслуженный артист России Баярто Дамбаев подчеркнул: «То, что Андрис Лиепа сам приедет в Бурятию, является большим событием для нас».



«Шопениана» будет показана в первом отделении. После антракта публику ожидает знаменитый балет Карла Орфа «Кармина Бурана».



- Мы также решили возобновить балет «Кармина Бурана». Этот спектакль раньше долго шёл в нашем театре. Буду ставить я при помощи всей команды педагогов: Татьяны Михайловны и Юрия Фроловича Муруевых, Ларисы Башиновой, Вероники Мироновой, Елены Дамбаевой, Иннокентия Львовича Иванова, - отметил Баярто Дамбаев.



«Кармина Бурана» - это фантастическое действие с участием балета, оркестра, солистов и хора, которое сам композитор представил публике как «Мирские песнопения для певцов, хора и оркестра и для представления на сцене».



Посмотреть два знаменитых одноактных балета за один вечер – такой шанс есть у всех 29 февраля и 1 марта.





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