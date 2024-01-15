Премьера состоится 29 февраля и 1 марта
В Улан-Удэ состоится премьера балета «Шопениана», постановкой которого займётся народный артист России Андрис Лиепа. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.
- 29 февраля и 1 марта в Бурятском театре оперы и балета состоится громкая премьера. Публика в один вечер увидит два одноактных балета: «Шопениану» и «Кармину Бурану». Постановку «Шопенианы» на музыку Фредерика Шопена в Бурятии осуществит народный артист России Андрис Лиепа. Балет впервые был поставлен знаменитым Михаилом Фокиным, - рассказали в театре.
Главный балетмейстер театра, заслуженный артист России Баярто Дамбаев подчеркнул: «То, что Андрис Лиепа сам приедет в Бурятию, является большим событием для нас».
«Шопениана» будет показана в первом отделении. После антракта публику ожидает знаменитый балет Карла Орфа «Кармина Бурана».
- Мы также решили возобновить балет «Кармина Бурана». Этот спектакль раньше долго шёл в нашем театре. Буду ставить я при помощи всей команды педагогов: Татьяны Михайловны и Юрия Фроловича Муруевых, Ларисы Башиновой, Вероники Мироновой, Елены Дамбаевой, Иннокентия Львовича Иванова, - отметил Баярто Дамбаев.
«Кармина Бурана» - это фантастическое действие с участием балета, оркестра, солистов и хора, которое сам композитор представил публике как «Мирские песнопения для певцов, хора и оркестра и для представления на сцене».
Посмотреть два знаменитых одноактных балета за один вечер – такой шанс есть у всех 29 февраля и 1 марта.
Возрастное ограничение 12+
Андрис Лиепа поставит в Улан-Удэ балет «Шопениана»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Премьера состоится 29 февраля и 1 марта
Всего в городе будет работать одна санкционированная купель
Власти республики и одного из аймаков соседней страны договорились о сотрудничестве
Её провели в конце прошлого года
Он уже давно превратился в кошмар для автомобилистов
Женщина отнесла чужой компьютер на склад
Мужчина состоял на диспансерном учёте
Включая Бурятию
С их диагнозом вождение запрещено
Частичные отключения состоятся 15 и 18 января
Однако эвтаназия грозит ещё 2000 животных
Долг превысил пять миллионов
Отключения электричества состоятся в Железнодорожном районе
В СИЗО приходил батюшка
Света не будет 15, 16 и 19 января