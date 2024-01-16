Город в этом году празднует 90-летие
2024 год для Закаменска станет юбилейным. В сентябре ему исполнится 90 лет. Начать подготовку к юбилейным мероприятиям решили с объявления конкурса на логотип юбилея. Участником конкурса может стать каждый человек, сообщает администрация Закаменского района.
Логотип можно изготовить как в любом графическом редакторе, так и в виде рисунока, выполненного от руки. Разработанный логотип нужно отправить на электронную почту: admzakamensk@mail.ru с пометкой «Логотип на конкурс».
Также заявки на участие в конкурсе и конкурсный проект (конкурсные материалы, работа) принимаются до 9 февраля 2024 года в администрации муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 23, приёмная.
Возрастное ограничение: 0+.
Объявлен конкурс на лучший логотип к юбилею Закаменска
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Состязания проводились среди осуждённых отряда №2
Обряд пройдёт 10 февраля в столице республики
Город в этом году празднует 90-летие
Ожидается ветер до 14 м/с
Победительницы поедут на всероссийский конкурс красоты
Птицы относились к двум разным видам
Электричество отключат из-за ремонта
В России планируют разработать систему ранней диагностики и коррекции ускоренного старения организма
Участие в гала-концерте приняли более 200 коллективов
Победителем стала спортивная школа №5
Среди них 8 новых
Первые регистрации начались ещё с 3 января
Юбилярам исполнилось по 95 лет
С 10 февраля по 10 марта в регионе будет отмечаться национально-культурный праздник «Сагаалган»
В Орле прошли соревнования спортсменов с ПОДА