В районе Бурятии чествовали двух долгожителей

В Кяхтинском районе Бурятии поздравили двух долгожителей. Свой 95-й день рождения отметила Татьяна Васильевна Милохова. Она родилась 12 января 1929 года в селе Топка Бичурского района.Трудовая деятельность у именинницы началась с 12 лет. Работала в поле, косила сено, копала картошку.- После войны, в 1946 году поступила в педагогический институт на исторический факультет. После окончания института начала работать в средней школе №2 г. Кяхта, затем работала в школе-интернате, - рассказывает Татьяна Васильевна. - Партия дала клич повысить грамотность работающей молодёжи, всех молодых специалистов направили обучать в школу рабочей молодёжи. Работали с самого утра до позднего вечера, ученики с огромной охотой приходили на занятия.В 1984 году ушла на заслуженный отдых, но на пенсии ещё проработала 12 лет. Педагогический стаж – 46 лет.Татьяна Васильевна имеет звание «Ветеран педагогического труда», «Ударник IX пятилетки социалистических соревнований». Также имеет множество грамот, благодарностей от разных ведомств. Награждена юбилейными медалями ко Дню Победы. Также медалью «100 лет Кяхтинскому району».- Самая дорогая награда для меня – это внимание и благодарность учеников, - считает юбиляр.Татьяна Васильевна родила и воспитала сына. Имеет 2 внуков и 4 правнуков.Ещё один именинник в Кяхтинском районе – Иван Константинович Бурлаков. Он родился 14 января 1929 года в селе Большая Кудара. Трудовую деятельность начал в 1942 году, будучи подростком. В 1946 году вступил в члены колхоза «Дружба», где проработал до 1965 года, затем был переведён в Бичурскую РЭС. В 1990 году ушёл на заслуженный отдых.- В 1968 г. за достигнутые высокие производственные показатели в труде и ознаменование 51-й годовщины Великого Октября занесён на доску почёта. В 1976 г. награждён знаком «Победитель социалистического соревнования 1976 года». 1980 г. в ознаменование 63-й годовщины Великого Октября награждён почётной грамотой РЭУ «Бурятэнерго». В 1984 г. награждён медалью «Ветеран труда». В 1984 г. в честь Дня энергетика награждён почётной грамотой. Награждён юбилейными медалями ко Дню Победы: 50, 60, 65, 70 и 75 лет. Также медалью «100 лет Кяхтинскому району», - рассказали о юбиляре в местном отделе социальной защиты населения.- Вместе с моей любимой супругой - Любовью Александровной мы воспитали пятерых детей. К сожалению, её не стало в 2001 году. У нас большая семья, внуки и правнуки радуют своим вниманием и заботой, - говорит Александр Константинович.Обоим юбилярам вручены адресные поздравления от имени президента России и главы Бурятии, а также свидетельство на получение единовременной денежной выплаты. Об этом сообщает министерство соцзащиты РБ.Напомним, что в этом году юбилейные дни рождения 90, 95 и 100 лет отмечают 380 жителей Бурятии.