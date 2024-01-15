Несколько тысяч улан-удэнцев окунутся в крещенскую купель

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Всего в городе будет работать одна санкционированная купель



В ночь с 18 на 19 января отмечается один из главных православных праздников — Крещение. Вода в это время считается целебной, и по традиции многие стараются окунуться в ледяную прорубь, несмотря на то, что крещенские купания, по словам священников, не являются обязательным ритуалом для православных.



Жители столицы Бурятии смогут окунуться в прорубь, которую вновь оборудуют на реке Селенга, возле стадиона «Спартак».



- На 15 января толщина льда составляет 85 см, что позволяет безопасно провести данное мероприятие. 12 января мы провели выездное совещание со всеми структурными подразделениями и ведомствами. На месте купели взяли забор проб воды на проведение анализа качества, - сообщил на брифинге заместитель председателя комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.



Готовить купель начнут 17 января. Сотрудники комбината по благоустройству проведут планировку местности, уберут снег и расчистят местность около проруби.



На Селенге оборудуют четыре палатки: мужскую и женскую – для непосредственно окунания в воду и две тёплые – для переодевания. Внутри и снаружи палаток установят временные стойки с прожекторами.



Окунуться в купель можно будет с вечера 18 января до 18:00 19 января.



- Основной поток людей ожидается примерно с 23:00 до 03:00 ночи. В этот период мы ожидаем около 2500-3000 человек. Всего планируется принять около 5000 человек. Люди, находящиеся в сильном алкогольном опьянении просим воздержаться от купания в проруби. В случае грубых нарушений привлечём сотрудников полиции, - подчеркнул Дмитрий Фёдоров.



В течение суток на месте будут дежурить спасатели, медики и полицейские.



После проведения мероприятия купель засыпают снегом.



Жителей просят не купаться в несанкционированных купелях. По данным мэрии, незаконные проруби ежегодно появляются, к примеру, на станции Дивизионная.





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