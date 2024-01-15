Преподаватели русского из Монголии будут повышать квалификацию в Бурятии



В Бурятию с рабочим визитом прибыла делегация Центрального аймака Монголии во главе с губернатором Дэмбэрэлийн Мунхбаатаром. Гости из соседнего государства обсудили с властями республики сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Они заинтересовались приобретением в регионе семян картофеля и зерновых.



- Есть перспективы взаимодействия в образовании, культуре, социальной сфере, по поставке промышленной продукции, – рассказал глава РБ Алексей Цыденов. – Мы развиваем наше взаимодействие и будем двигаться дальше, углублять сотрудничество.



По словам Дэмбэрэлийн Мунхбаатара, Бурятия и Монголия продолжают расширять его в самых разных сферах – от культуры и искусства до образования.



- Мы как Центральный аймак Монголии готовы перенять ведущие инновационные технологические решения, которые есть в Бурятии, открывать совместные предприятия по обработке и производству с использованием новейших технологий, сотрудничать в этом направлении, – подчеркнул губернатор аймака. – Многосторонние дружеские отношения с нами развивает Еравнинский район. Идеи, которые были даны со стороны главы республики, будут широко обговариваться уже на уровне министерств и начальников управления центрального аймака.



С монгольской стороны есть запрос организовать в Бурятии курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка. Алексей Цыденов пообещал, что такие обязательно появятся.



Дэмбэрэлийн Мунхбаатар добавил: между РБ и Монголией начался межкультурный диалог и уже есть реализованные совместные проекты в области культуры и искусства. В планах – и продолжение туристического обмена.