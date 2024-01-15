В Бурятии подвели итоги горячей линии по новогодним подаркам

Её провели в конце прошлого года



В декабре 2023 года управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии провели горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков.



- Большинство вопросов, поступивших на тематическую горячую линию, касались организации и проведения праздничных новогодних мероприятий в образовательных организациях для детей, качества и безопасности сладких подарков, карнавальной одежды и новогодних костюмов. Всем обратившимся гражданам даны соответствующие разъяснения, - сообщили в пресс-службе управления.



Отмечается, что также состоялись тематические семинары, лекции, круглые столы.

