Спортсмены посоревнуются в дисциплинах «боулдеринг» и «скорость»
20 января в Улан-Удэ пройдёт открытое первенство ресурсного центра патриотического воспитания туризма и спорта Республики Бурятия по скалолазанию. Местом проведения соревнований станет Байкальский колледж туризма и сервиса.
Первенство пройдёт по двум дисциплинам: «боулдеринг» и «скорость» (классический формат). Заявки принимаются на электронную почту: polinkatsurikova@gmail.com и turist03@inbox.ru. Об этом сообщает РЦ ПВТС РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проведут первенство по скалолазанию
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