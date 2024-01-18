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В Улан-Удэ проведут первенство по скалолазанию

В Улан-Удэ проведут первенство по скалолазанию
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсмены посоревнуются в дисциплинах «боулдеринг» и «скорость»

20 января в Улан-Удэ пройдёт открытое первенство ресурсного центра патриотического воспитания туризма и спорта Республики Бурятия по скалолазанию. Местом проведения соревнований станет Байкальский колледж туризма и сервиса.

Первенство пройдёт по двум дисциплинам: «боулдеринг» и «скорость» (классический формат). Заявки принимаются на электронную почту: polinkatsurikova@gmail.com и turist03@inbox.ru. Об этом сообщает РЦ ПВТС РБ.

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Бурятия Улан-Удэ соревнования скалолазание спорт

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