Учёные определили, что якуты биологически старше жителей центральной России

В России планируют разработать систему ранней диагностики и коррекции ускоренного старения организма



Одно из первых в мире исследований негативного влияния климата на продолжительность жизни с участием коренного населения Якутии провели учёные Нижегородского госуниверситета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского, Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова и Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Учёные выяснили, что из-за долгосрочной адаптации к экстремальным климатическим условиям якуты биологически на 3-4 года старше жителей европейской части России.



- Скорость старения жителей Якутии мы измерили с помощью восьми моделей эпигенетических часов. Эпигенетические отклонения обнаружены в генах, отвечающих за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения. Организм якутов быстрее вырабатывает необходимую энергию за счёт скорости метаболизма и клеточного цикла, но, по-видимому, биологическая цена такой адаптации – ускоренное старение, – рассказал автор исследования, заместитель директора института биологии старения ННГУ Михаил Иванченко.



- Адаптивные перестройки у коренных якутов свидетельствовали о напряжении всех систем организма, иногда адаптационные резервы человека истощались уже к 45 годам. Новые данные по результатам эпигенетических исследований углубляют наши знания о молекулярных механизмах адаптации и открывают новые возможности для разработки мер улучшения качества жизни и сохранения активного долголетия человека в условиях Крайнего Севера, – пояснила руководитель научно-исследовательского центра медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова Раиса Захарова.



В настоящее время нижегородские учёные определяют эпигенетический возраст сотрудников компаний, приехавших в Якутию из европейской части России. Сравнив биомаркеры приезжих и коренного населения, учёные планируют разработать систему ранней диагностики и коррекции ускоренного старения организма для профессиональной медицины предприятий Крайнего Севера. Новое исследование покажет, насколько успешно человек адаптируется к суровому климату.



- Теперь мы знаем, какие гены связаны с ускоренным старением в экстремальном климате, а также можем оценить скорость старения у недавно приехавших жителей. Если она превышает средние показатели, это повод провести глубокое медицинское обследование и, возможно, вернуться в привычную климатическую зону, – заявил Михаил Иванченко.



- Изучение влияния климата на продолжительность жизни важно не только для жителей Якутии, но и для других этнических групп, проживающих в разных климатических условиях. Это позволит найти гены, отвечающие за адаптацию и продолжительность жизни населения в разных регионах России, – добавила директор института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН Эльза Хуснутдинова.



Результаты опубликованы в международном научном журнале Clinical Epigenetics, сообщает пресс-служба ННГУ.



