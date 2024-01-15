Женщина отнесла чужой компьютер на склад
В Тарбагатайском районе Бурятии через суд отметили незаконный приказ о дисциплинарном взыскании работника.
- Работник была привлечена руководителем автономного учреждения к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Оно выразилось в допущении беспрепятственного доступа в служебное помещение третьих лиц, - сообщила прокуратура Бурятии.
Оказалось, что женщину наказали из-за перемещения компьютера коллеги с его рабочего места на склад. Для того, чтобы вынести приказ о нарушении трудовой дисциплины, даже проводили служебное расследование.
- В связи с отсутствием доказательств вины заявителя, а также с учётом того, что материальный ущерб работодателю не причинён, на незаконный приказ о наложении взыскания прокурором района принесён протест, который оставлен без удовлетворения, - уточнили в прокуратуры.
Для защиты трудовых прав работника прокурор района направила в суд иск о признании приказа о дисциплинарном взыскании незаконным и об обязании отменить его, а также компенсировать моральный вред.
Тарбагатайский районный суд иск удовлетворил. Законность решения проверена Верховным судом республики: апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения.
В Бурятии незаконное дисциплинарное взыскание работницы отменили через суд
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина отнесла чужой компьютер на склад
Мужчина состоял на диспансерном учёте
Включая Бурятию
С их диагнозом вождение запрещено
Частичные отключения состоятся 15 и 18 января
Однако эвтаназия грозит ещё 2000 животных
Долг превысил пять миллионов
Отключения электричества состоятся в Железнодорожном районе
В СИЗО приходил батюшка
Света не будет 15, 16 и 19 января
Мужчина с серьёзным заболеванием остался без медпомощи
Однако в некоторых районах пообещали -26 градусов
Общество, 14.01.2024
Он задел сооружение при развороте
Общество, 14.01.2024
Местные выдвинули новые версии его происхождения
Экономика, 14.01.2024
Одна из наших землячек начала обучать детей программированию