В Бурятии незаконное дисциплинарное взыскание работницы отменили через суд

Женщина отнесла чужой компьютер на склад



В Тарбагатайском районе Бурятии через суд отметили незаконный приказ о дисциплинарном взыскании работника.



- Работник была привлечена руководителем автономного учреждения к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Оно выразилось в допущении беспрепятственного доступа в служебное помещение третьих лиц, - сообщила прокуратура Бурятии.



Оказалось, что женщину наказали из-за перемещения компьютера коллеги с его рабочего места на склад. Для того, чтобы вынести приказ о нарушении трудовой дисциплины, даже проводили служебное расследование.



- В связи с отсутствием доказательств вины заявителя, а также с учётом того, что материальный ущерб работодателю не причинён, на незаконный приказ о наложении взыскания прокурором района принесён протест, который оставлен без удовлетворения, - уточнили в прокуратуры.



Для защиты трудовых прав работника прокурор района направила в суд иск о признании приказа о дисциплинарном взыскании незаконным и об обязании отменить его, а также компенсировать моральный вред.



Тарбагатайский районный суд иск удовлетворил. Законность решения проверена Верховным судом республики: апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения.



