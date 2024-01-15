Мужчина состоял на диспансерном учёте
Житель Кяхтинского района Бурятии вернул право на управление транспортными средствами через суд.
Ранее мужчина был лишён водительских прав в связи с наличием медицинских противопоказаний. Но недавно решением врачебной комиссии его сняли с диспансерного учёта. После этого автомобилист обратился в суд.
- Суд пришёл к выводу, что исковые требования истца З. подлежат удовлетворению. Гр. З восстановили право управления транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Решение вступило в законную силу.
Житель Бурятии через суд вернул право на вождение
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