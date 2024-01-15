Житель Бурятии через суд вернул право на вождение

Мужчина состоял на диспансерном учёте



Житель Кяхтинского района Бурятии вернул право на управление транспортными средствами через суд.



Ранее мужчина был лишён водительских прав в связи с наличием медицинских противопоказаний. Но недавно решением врачебной комиссии его сняли с диспансерного учёта. После этого автомобилист обратился в суд.



- Суд пришёл к выводу, что исковые требования истца З. подлежат удовлетворению. Гр. З восстановили право управления транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



Решение вступило в законную силу.

