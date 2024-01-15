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Житель Бурятии через суд вернул право на вождение

Житель Бурятии через суд вернул право на вождение
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина состоял на диспансерном учёте

Житель Кяхтинского района Бурятии вернул право на управление транспортными средствами через суд.

Ранее мужчина был лишён водительских прав в связи с наличием медицинских противопоказаний. Но недавно решением врачебной комиссии его сняли с диспансерного учёта. После этого автомобилист обратился в суд.

- Суд пришёл к выводу, что исковые требования истца З. подлежат удовлетворению. Гр. З восстановили право управления транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

Решение вступило в законную силу.
водительские удостоверения

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