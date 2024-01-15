Участие в гала-концерте приняли более 200 коллективов
Лауреатом I степени II национальной телевизионной премии в сфере хореографического искусства «Щелкунчик» стал образцовый хореографический ансамбль «Веснушки» города Улан-Удэ. Мероприятие проходило с 10 по 13 января в столице России, в большом концертном зале «Москва».
Участие приняли более 200 самодеятельных ансамблей и коллективов. Именно они представили свои выступления на масштабном гала-концерте, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
- Нам очень понравилось участвовать в этом проекте, потому что это возможность поработать с московскими хореографами и посмотреть на других участников. Мы очень рады победе, мы старались и делали все чтобы она стала нашей. Хотим сказать спасибо и нашим педагогам, за то, что вкладываются в нас, - отметили юные участники фестиваля.
Ансамбль из Улан-Удэ стал лауреатом национальной телевизионной премии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Среди них 8 новых
Первые регистрации начались ещё с 3 января
Юбилярам исполнилось по 95 лет
С 10 февраля по 10 марта в регионе будет отмечаться национально-культурный праздник «Сагаалган»
В Орле прошли соревнования спортсменов с ПОДА
Планируется разработка программы по типу «Земского доктора»
Женщина пыталась оспорить постановление суда
Евгению Тихомирову было 74 года
Хамбо Лама рассказал, чем они хуже бурятских аборигенных
Он станет точкой притяжения общественников и активистов
Его вес при появлении на свет перевалил за 4 килограмма
Занятия проводятся для снижения тревожности
Детишек поздравляли полицейские и общественники
На севере температура опустится до -44 градусов
Премьера состоится 29 февраля и 1 марта