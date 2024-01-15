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Ансамбль из Улан-Удэ стал лауреатом национальной телевизионной премии

Ансамбль из Улан-Удэ стал лауреатом национальной телевизионной премии
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Участие в гала-концерте приняли более 200 коллективов

Лауреатом I степени II национальной телевизионной премии в сфере хореографического искусства «Щелкунчик» стал образцовый хореографический ансамбль «Веснушки» города Улан-Удэ. Мероприятие проходило с 10 по 13 января в столице России, в большом концертном зале «Москва».

Участие приняли более 200 самодеятельных ансамблей и коллективов. Именно они представили свои выступления на масштабном гала-концерте, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

- Нам очень понравилось участвовать в этом проекте, потому что это возможность поработать с московскими хореографами и посмотреть на других участников. Мы очень рады победе, мы старались и делали все чтобы она стала нашей. Хотим сказать спасибо и нашим педагогам, за то, что вкладываются в нас, - отметили юные участники фестиваля.
Улан-Удэ премия ансамбль хореография

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