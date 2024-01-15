С их диагнозом вождение запрещено
Трое жителей Кяхтинского района Бурятии имели водительские права, при этом состоя на диспансерном учёта у нарколога.
В ситуацию вмешалась прокуратура. Прокурор района направил в суд иски о прекращении права этих людей на управление автомобилями.
- Кяхтинский районный суд иски удовлетворил. Решения пока не вступили в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии троих наркоманов лишили водительских прав
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