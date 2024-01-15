Частичные отключения состоятся 15 и 18 января
В связи с ремонтными работами в ряде населённых пунктов Селенгинского района Бурятии будет производиться отключение электроэнергии.
Так, 15 января с 10:00 до 18:00 в городе Гусиноозёрск света не будет по адресам: СБО (объект горводоканала), КНС (объект горводоканала), ВЭМ, автобаза, столярный цех, электромонтажная организация «Разряд», ИК-1 «Зона», «Востокэнергомонтаж», теплицы, ООО «Евробетон», к/х «Берилл».
18 января свет отключат с 13:00 до 18:00 в городе Гусиноозёрск по адресам: «Росбанк», «Бристоль», детский сад № 16, магазин «Русь», магазин «Нарек», 2-й микрорайон, 8, 9, 11, 6, 18.
Кроме этого, 18 января с 8:00 до 17:00 пройдут отключения в селе Харгана по адресам: ул. Эрдынеева, к/х «Урожай», свинарник. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
В Гусиноозёрске два дня не будет света
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