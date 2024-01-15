В Усть-Ордынском округе 12 февраля объявлен выходным

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

С 10 февраля по 10 марта в регионе будет отмечаться национально-культурный праздник «Сагаалган»



С 10 февраля по 10 марта в Усть-Ордынском Бурятском округе и Ольхонском районе Иркутской области будет отмечаться национально-культурный праздник «Сагаалган». Соответствующий указ подписал губернатор области Игорь Кобзев.



Ежегодно первый день нового года по лунному календарю объявляется выходным днём в соответствии с региональным законом «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом». В этом году первый день праздника приходится на выходной день, поэтому нерабочим (праздничным) днём на территории УОБО и Ольхонского района объявлен следующий рабочий день – 12 февраля 2024 года.



- Не случайно Сагаалган называют также праздником Белого месяца. Бурятский народ с особым почитанием относится к молочной белой пище, с которой связаны многие семейные традиции, сохранившиеся с древних времён. Белый цвет испокон веков считали приносящим счастье, удачу – всё светлое и счастливое. Концепция культурно-массового окружного праздника «Сагаалган-2024» будет также связана с белой пищей, - заявил заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.



По словам главы округа, планируется, что в посёлке Усть-Ордынский праздничные мероприятия пройдут на центральной площади, где будет разбит юрточный городок. Каждый муниципальный район УОБО установит свою гостевую войлочную юрту. Состоятся выставка-ярмарка молочной продукции (0+) и конкурс благопожеланий (0+). В национальном музее Усть-Ордынского Бурятского округа для посетителей будет представлена выставка буддийской коллекции из фондов музея, а также выставка «80 даров музею» (6+), посвящённая юбилею учреждения.



- Сагаалган проходит на стыке двух времён года, поэтому связан с обновлением природы, очищением человека от всего негативного. В этот день принято уделять особое внимание старшему поколению и детям, дарить подарки. В каждой семье и каждом коллективе желают в этот праздник друг другу здоровья, благополучия в доме, счастья и добра, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 0+.

