В Бурятии главврача наказали за долги больницы

Долг превысил пять миллионов



Как выяснила проверка прокуратуры, в Хоринском районе Бурятии центральная районная больница нарушила закон о контрактной системе в сфере закупок.



- Установлено, что учреждением были нарушены сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд. В связи с этим образовалась задолженность перед 36 субъектами предпринимательства по исполненным контрактам и договорам в размере свыше 5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Главный врач получил прокурорское представление, после чего долги погасили.



В прокуратуре уточнили, что руководитель учреждения здравоохранения привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



