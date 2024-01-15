Долг превысил пять миллионов
Как выяснила проверка прокуратуры, в Хоринском районе Бурятии центральная районная больница нарушила закон о контрактной системе в сфере закупок.
- Установлено, что учреждением были нарушены сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд. В связи с этим образовалась задолженность перед 36 субъектами предпринимательства по исполненным контрактам и договорам в размере свыше 5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Главный врач получил прокурорское представление, после чего долги погасили.
В прокуратуре уточнили, что руководитель учреждения здравоохранения привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В Бурятии главврача наказали за долги больницы
Общество, Фото:
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