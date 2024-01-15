Эстафета флага спортивных игр «Дети Приморья» объединит 10 регионов Дальнего Востока

Включая Бурятию

С 15 января по 19 февраля 2024 года состоится масштабная эстафета флага первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья». Она пройдёт в десяти регионах Дальнего Востока и в пяти странах. Эстафета является неотъемлемой частью игр, которые проводятся при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Стартует эстафета 15 января во Владивостоке. Флаг игр пронесут по Хабаровску, Биробиджану, Благовещенску, Чите, Улан-Удэ, Якутску, Петропавловску-Камчатскому, Магадану, Южно-Сахалинску. Затем флаг вернётся в Приморье. Эстафета далее пройдёт в приморских городах, в которых в феврале состоятся основные соревнования

Завершение эстафеты флага состоится 19 февраля во время торжественной церемонии открытия игр, сообщили в аппарате полпреда Трутнева.

Первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут с 19 по 23 февраля 2024 года в четырёх городах Приморского края: Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Арсеньеве. В играх запланировано участие более тысячи юных спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет

Планируется разыграть медали по 8 видам спорта (спортивным дисциплинам): горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, хоккей с шайбой, фиджитал-хоккей.