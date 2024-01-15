15 января

14 января

Популярное

Эстафета флага спортивных игр «Дети Приморья» объединит 10 регионов Дальнего Востока

Эстафета флага спортивных игр «Дети Приморья» объединит 10 регионов Дальнего Востока
Общество,  Фото:скриншот с видео

Включая Бурятию

С 15 января по 19 февраля 2024 года состоится масштабная эстафета флага первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья». Она пройдёт в десяти регионах Дальнего Востока и в пяти странах. Эстафета является неотъемлемой частью игр, которые проводятся при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Стартует эстафета 15 января во Владивостоке. Флаг игр пронесут по Хабаровску, Биробиджану, Благовещенску, Чите, Улан-Удэ, Якутску, Петропавловску-Камчатскому, Магадану, Южно-Сахалинску. Затем флаг вернётся в Приморье. Эстафета далее пройдёт в приморских городах, в которых в феврале состоятся основные соревнования

Завершение эстафеты флага состоится 19 февраля во время торжественной церемонии открытия игр, сообщили в аппарате полпреда Трутнева.

Первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут с 19 по 23 февраля 2024 года в четырёх городах Приморского края: Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Арсеньеве. В играх запланировано участие более тысячи юных спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет

Планируется разыграть медали по 8 видам спорта (спортивным дисциплинам): горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, хоккей с шайбой, фиджитал-хоккей.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2024 года в ДФО состоится ещё одно большое спортивное мероприятие для подростков. Восьмые международные игры «Дети Азии» проведут с 25 июня по 7 июля в столице Якутии.


возрастное ограничение 0+ 
дети спорт ДФО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии через суд вернул право на вождение
Житель Бурятии через суд вернул право на вождение
Общество, 15.01.2024
Мужчина состоял на диспансерном учёте
В Гусиноозёрске два дня не будет света
В Гусиноозёрске два дня не будет света
Общество, 15.01.2024
Частичные отключения состоятся 15 и 18 января
От массового умерщвления в Бурятии спасли 600 с лишним собак
От массового умерщвления в Бурятии спасли 600 с лишним собак
Общество, 15.01.2024
Однако эвтаназия грозит ещё 2000 животных
Сегодня на некоторых улицах Улан-Удэ отключат свет
Сегодня на некоторых улицах Улан-Удэ отключат свет
Общество, 15.01.2024
Отключения электричества состоятся в Железнодорожном районе
Участник СВО из Бурятии не мог добиться лечения
Участник СВО из Бурятии не мог добиться лечения
Общество, 15.01.2024
Мужчина с серьёзным заболеванием остался без медпомощи
В Бурятии немного отступят морозы
В Бурятии немного отступят морозы
Общество, 15.01.2024
Однако в некоторых районах пообещали -26 градусов
В Улан-Удэ нашли водителя, снёсшего опору у моста
В Улан-Удэ нашли водителя, снёсшего опору у моста
Общество, 14.01.2024
Он задел сооружение при развороте
Жителям микрорайона Улан-Удэ не даёт спать жуткий гул по ночам
Жителям микрорайона Улан-Удэ не даёт спать жуткий гул по ночам
Общество, 14.01.2024
Местные выдвинули новые версии его происхождения
Жители Бурятии становятся бизнесменами благодаря соцконтрактам
Жители Бурятии становятся бизнесменами благодаря соцконтрактам
Экономика, 14.01.2024
Одна из наших землячек начала обучать детей программированию 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^