Сегодня на некоторых улицах Улан-Удэ отключат свет

Отключения электричества состоятся в Железнодорожном районе



В столице Бурятии сегодня, 15 января, произойдёт временное отключение подачи электричества в Железнодорожном районе.



Как сообщили в районной администрации, в понедельник с 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:

- ул. Калужская, 1-36;

- ул. Данчинова, 33-47;

- ул. Подлесная ,105-140;

- ул. Амагаева;

- ул. 2-я Дзержинского.

