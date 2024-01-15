Отключения электричества состоятся в Железнодорожном районе
В столице Бурятии сегодня, 15 января, произойдёт временное отключение подачи электричества в Железнодорожном районе.
Как сообщили в районной администрации, в понедельник с 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:
- ул. Калужская, 1-36;
- ул. Данчинова, 33-47;
- ул. Подлесная ,105-140;
- ул. Амагаева;
- ул. 2-я Дзержинского.
Сегодня на некоторых улицах Улан-Удэ отключат свет
Общество, Фото:
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