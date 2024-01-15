От массового умерщвления в Бурятии спасли 600 с лишним собак



В Бурятии продолжается массовая эвакуация беспризорных животных, которым грозит усыпление. Причина тому – закон, одобренный в декабре депутатами Народного Хурала. Только представители фонда «Собака счастья» смогли уберечь от умерщвления 144 четвероногих, а вместе с другими волонтёрами они спасли более 600 питомцев, рассказали накануне на официальной странице организации во «ВКонтакте».



Как утверждают зоозащитники, в августе республиканские власти прекратили финансирование учреждений, где содержатся беспризорные псы. Все расходы легли на приюты и самих ребят. Но, несмотря на это, один из них – «Ананда» – всё ещё муниципальная собственность. А потому находящимся там собакам эвтаназия грозит в первую очередь.



- За год туда передали 3000 собак, отловленных в городе и пригородных районах. Их судьбу решает управление ветеринарии, не оглядываясь на наши старания сохранить жизни, – разъяснили волонтёры.



Вывозить из приюта четвероногих, в том числе – в другие регионы России, начали в декабре.



- В других городах мы не выпускаем их на улицу, а передаём в семьи или на кураторство местных волонтёров или приютов, – добавили в организации. – Пока желающих забрать собак сильно не хватает – осталось ещё 2000. Так что мы активно ищем добрые руки и надёжных волонтёров в любом городе!



Те, кто живёт в Бурятии, могут лично приехать в приют. Остальным обещают помочь с доставкой – животное отправят самолётом или на поезде в любой населённый пункт. Достаточно связаться с волонтёрами на официальной странице во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.



- Собаки едут в почтово-багажных вагонах. Там тепло, а иногда даже жарко. Проводники кормят их, ухаживают, убираются в клетках. Всё абсолютно законно, – заверили в фонде.



Можно также помочь зоозащитникам с поиском волонтёров в своём городе, распространить информацию о нуждающихся в спасении псах, стать опекуном для одного из них или даже для нескольких либо поддержать приют рублём.