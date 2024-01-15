В Бурятии немного отступят морозы

Однако в некоторых районах пообещали -26 градусов
В понедельник, 15 января, в Бурятии будет морозно. Днём по республике обещают от -13 до -18, местами – от -21 до -26, а по южному побережью Байкала, на юге и юго-западе – от -7 до -12 градусов.
Осадков не ожидается, лишь по северному Прибайкалью возможен небольшой снег. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.
В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от -16 до -18. Ветер восточный, 6-11 м/с.
Однако в некоторых районах пообещали -26 градусов
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