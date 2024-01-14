В Бурятии изменились условия выплат на детей-инвалидов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Получающим их родителям разрешили работать



С января в силу вступили нововведения, касающиеся назначения ежемесячных пособий по уходу за ребятишками с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. Теперь их родители (усыновители/опекуны) вправе трудоустроиться, не теряя поддержку государства. Соответствующий указ подписал в декабре президент России Владимир Путин.



- Теперь законные представители могут получать ежемесячную выплату по уходу за инвалидами при трудоустройстве на неполный рабочий день, в том числе – работая дистанционно или на дому, – рассказали в отделении Социального фонда России по Бурятии.



До 2024 года на такие пособия могли рассчитывать только неработающие родители и опекуны. В ведомстве отметили: нормы продолжительности неполного рабочего дня законом не установлены. Главное, чтобы он был короче, чем обычный. Он может быть меньше как на несколько часов, так, например, и на полчаса. Заявление на ежемесячную выплату можно подать на портале Госуслуг, перейдя по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600115/1/form



Сегодня размер пособий по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы в Бурятии составляет 12 тысяч рублей, в северных районах республики – 13 000.

