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В Бурятии изменились условия выплат на детей-инвалидов

В Бурятии изменились условия выплат на детей-инвалидов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Получающим их родителям разрешили работать

С января в силу вступили нововведения, касающиеся назначения ежемесячных пособий по уходу за ребятишками с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. Теперь их родители (усыновители/опекуны) вправе трудоустроиться, не теряя поддержку государства. Соответствующий указ подписал в декабре президент России Владимир Путин.

- Теперь законные представители могут получать ежемесячную выплату по уходу за инвалидами при трудоустройстве на неполный рабочий день, в том числе – работая дистанционно или на дому, – рассказали в отделении Социального фонда России по Бурятии.

До 2024 года на такие пособия могли рассчитывать только неработающие родители и опекуны. В ведомстве отметили: нормы продолжительности неполного рабочего дня законом не установлены. Главное, чтобы он был короче, чем обычный. Он может быть меньше как на несколько часов, так, например, и на полчаса. Заявление на ежемесячную выплату можно подать на портале Госуслуг, перейдя по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600115/1/form

Сегодня размер пособий по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы в Бурятии составляет 12 тысяч рублей, в северных районах республики – 13 000.
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