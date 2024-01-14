На остальных пока продолжается ледостав
Специалисты рассказали о гидрологической обстановке в республике. Сейчас на реках Бурятии наблюдается ледостав. А отдельные – в северных районах – уже промёрзли до дна
На реке Куйтунка в селе Тарбагатай образовалась наледь, сообщили в Бурятском гидрометцентре. Ранее стало известно, что в Селенгинском районе впервые за три десятилетия не замёрзла река Чикой. Из-за этого там не удаётся обустроить ледовую переправу.
В Бурятии некоторые реки промёрзли до дна
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По словам военного, никто из боевых товарищей назад не хотел
Его навалили прямо на тротуары
Он заявил, что в электротранспорте ездить даже комфортнее, чем в автомобиле
На остальных пока продолжается ледостав
В некоторых районах пообещали всего -6 градусов
К нему привела непотушенная сигарета
Священнослужители раскрыли, как с их помощью восстанавливают иссякающую человеческую энергию
Местные жители заподозрили водителей в незаконной работе
Горожане попросили наконец-то его отрегулировать
Местные жители заявили, что освещения там нет уже несколько месяцев
Из приюта вывезли уже более 130 животных
За год заболевших ими в республике стало ощутимо больше
Экономика, 14.01.2024
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
Они оказались одними из самих «доходных» в стране
Горожане бурно спорят, должны ли дети снимать их в транспорте