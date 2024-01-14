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В Бурятии некоторые реки промёрзли до дна

В Бурятии некоторые реки промёрзли до дна
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
На остальных пока продолжается ледостав

Специалисты рассказали о гидрологической обстановке в республике. Сейчас на реках Бурятии наблюдается ледостав. А отдельные – в северных районах – уже промёрзли до дна

На реке Куйтунка в селе Тарбагатай образовалась наледь, сообщили в Бурятском гидрометцентре. Ранее стало известно, что в Селенгинском районе впервые за три десятилетия не замёрзла река Чикой. Из-за этого там не удаётся обустроить ледовую переправу.
реки

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