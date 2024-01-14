Челябинский урбанист похвалил улан-удэнские трамваи

Он заявил, что в электротранспорте ездить даже комфортнее, чем в автомобиле

Известный челябинский урбанист и общественный деятель Михаил Попов, давно занимающийся проблемами развития городов России, высказался в своём telegram-канале «Урбан журнал» об улан-удэнских трамваях. Он похвалил нынешнее состояние городского электротранспорта.

- В Бурятии трамвай составляет хорошую конкуренцию личному транспорту в плане скорости, – отметил Попов. – По ощущениям ездить на нём комфортнее, чем на машине, если вас укачивает.

Специалист привёл и статистику по трамваям Улан-Удэ:

- 21% низкого пола обеспечено «Львятами». КТМ-5 (старые, когда-то полностью красные трамваи – ред.) – 23 штуки (33%), КТМ-8 (более современные усть-катавские трамваи из 90-х гг. – ред.) – 4 (6%), КТМ-16 (или КТМ-19 из начала XX века, в том числе – бывшие в употреблении вагоны, переданные из Москвы – ред.) – 28 (40%), – подчеркнул он.

Средняя скорость трамвая в столице Бурятии составляет 18,4-19,6 километров в час, сообщил Попов.

Поводом для его публикации стал пост в telegram-канале «Грубо говоря» (канал русского инженера-транспортника). Последний заявил, что «вообще в Улан-Удэ небольшая, но классная трамвайная система».

- Хорошее состояние путей, высокие скорости движения, современные стрелки. Там умеют отремонтировать 800 м пути за пару выходных и так далее, – говорится в публикации.

По мнению автора канала, один из секретов успеха улан-удэнского трамвая – пути с открытой рельсошпальной решёткой: «Их удобнее обслуживать, чистить от снега»

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2023-го МУП «Управление трамвая» отметило своё 65-летие. Директор предприятия Юрий Санжанов сообщал тогда, что 2023 год количество перевезённых пассажиров в МУП «Управление трамвая» составит около 21 млн человек. По сравнению с 2015 годом пассажиропоток увеличился вдвое – тогда было 11 миллионов.

Telegram-канал #За трамвай! отметил, что исходя из заявляемого пассажиропотока, каждый трамвай в Улан-Удэ перевозит более 1170 пассажиров в день. На линии выходят 49 вагонов.