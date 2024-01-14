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В Бурятии внезапно потеплеет, но не везде

В Бурятии внезапно потеплеет, но не везде
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В некоторых районах пообещали всего -6 градусов

На этой неделе в Бурятии усилились морозы. Они сохранятся и в ближайшие дни, однако в некоторых районах республики всё же ощутимо потеплеет – там обещают всего 6 градусов ниже нуля. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.

По данным синоптиков, ночами столбик термометра будет колебаться от -23 до -29, на севере и юго-западе опустится до -32, -39, а местами – до -17, -22. В дневное время прогнозируют от -14 до -19, по северной половине – от -22 до -27, по южному Прибайкалью и в юго-западных районах – от -6 до -10. Возможны позёмок и метели.

В понедельник, 15 января, в республике преимущественно без осадков. Ночью ожидается от -30 до -35, где-то – от -23 до -28, на севере – до -40 градусов. Днём – от -14 до -19, местами – всего от -7 до -12, а вот в северных районах – от -22 до -27. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. 
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