Улицы в селе Бурятии погрузились во мрак

Местные жители заявили, что освещения там нет уже несколько месяцев
Жители села Вознесеновка в Таргбагатайском районе жалуются на неработающие фонари сразу на двух улицах – Комсомольская и Новая Кооперативная. Они заявили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», что поднимали этот вопрос ещё в октябре.
- Уже январь, а освещения так и нет. Ведь рано утром, в 7 часов, и вечером – в 18:30 и позже – дети идут в школу и обратно. Хотелось бы знать, когда же появится свет? Когда они уйдут на летние каникулы? – возмущаются сельчане.
Глава сельского поселения «Саянтуйское» Елена Тимофеева сообщила, что на улице Комсомольская освещение сделали. «На остальных точках вновь отрезали провода. Это уже не первый раз. Сейчас заключается договор на техническое обслуживание», – подчеркнула она.
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