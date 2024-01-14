14 января

13 января

12 января

Популярное

Бурятские шаманы рассказали о связи людей и богов

Бурятские шаманы рассказали о связи людей и богов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Священнослужители раскрыли, как с их помощью восстанавливают иссякающую человеческую энергию

В местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» рассказали, кто такие боги и как они связаны с людьми. Ролик на эту тему опубликовали на официальной странице МРОШ во «ВКонтакте».

- Боги – это духовные субстанции, которые находятся вокруг нас. А люди – их частичка, потому что каждый человек имеет душу. Если наши тела создаются из генетического материала родителей, то души формируются ещё в утробе матери, – подчеркнули в «Тэнгэри». – В этот момент душа получает особую энергию – гор, трав, лесов, рек, озёр, местности, где мы были зачаты.

Затем энергия наполняется местом проживания, обитающими там божествами, семьёй, работой и деятельностью.

- Это энергия жизни. Бывает, что она иссякает, и тогда шаман восстанавливает эту энергию, когда молится божествам – духам земли, которым молились ваши предки, – заключили в МРОШ.
шаманизм шаманы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Челябинский урбанист похвалил улан-удэнские трамваи
Челябинский урбанист похвалил улан-удэнские трамваи
Общество, 14.01.2024

Он заявил, что в электротранспорте ездить даже комфортнее, чем в автомобиле 

В Бурятии некоторые реки промёрзли до дна
В Бурятии некоторые реки промёрзли до дна
Общество, 14.01.2024
На остальных пока продолжается ледостав
В Бурятии внезапно потеплеет, но не везде
В Бурятии внезапно потеплеет, но не везде
Общество, 14.01.2024
В некоторых районах пообещали всего -6 градусов
Бурятские шаманы рассказали о связи людей и богов
Бурятские шаманы рассказали о связи людей и богов
Общество, 14.01.2024
Священнослужители раскрыли, как с их помощью восстанавливают иссякающую человеческую энергию
На севере Бурятии жалуются на таксистов-нелегалов
На севере Бурятии жалуются на таксистов-нелегалов
Общество, 14.01.2024
Местные жители заподозрили водителей в незаконной работе
В столице Бурятии обнаружили «нелогичный» светофор
В столице Бурятии обнаружили «нелогичный» светофор
Общество, 14.01.2024
Горожане попросили наконец-то его отрегулировать
Улицы в селе Бурятии погрузились во мрак
Улицы в селе Бурятии погрузились во мрак
Общество, 14.01.2024
Местные жители заявили, что освещения там нет уже несколько месяцев
Жителей Бурятии продолжают атаковать ветрянка, коклюш и гонорея
Жителей Бурятии продолжают атаковать ветрянка, коклюш и гонорея
Общество, 14.01.2024
За год заболевших ими в республике стало ощутимо больше
В Бурятии насчитали 1700 безработных
В Бурятии насчитали 1700 безработных
Экономика, 14.01.2024
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
Улан-удэнцам стало крайне выгодно сдавать в аренду купленные квартиры
Улан-удэнцам стало крайне выгодно сдавать в аренду купленные квартиры
Общество, 14.01.2024
Они оказались одними из самих «доходных» в стране
Улан-удэнцы опять ополчились на школьников с огромными ранцами
Улан-удэнцы опять ополчились на школьников с огромными ранцами
Общество, 14.01.2024
Горожане бурно спорят, должны ли дети снимать их в транспорте
В Бурятии жители района пожаловались на бабушек-ЧОПовцев в школах
В Бурятии жители района пожаловались на бабушек-ЧОПовцев в школах
Общество, 14.01.2024
Сельчане боятся, что пенсионерки не смогут защитить их детей
В Бурятии северяне боятся остаться без зубов
В Бурятии северяне боятся остаться без зубов
Общество, 14.01.2024
Люди не успевают попасть на приём к заезжему стоматологу 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^