На севере Бурятии жалуются на таксистов-нелегалов

Жителей Северобайкальска озадачили так называемые бомбилы. Они поинтересовались в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», кто в городе устанавливает цены на такси и можно ли вообще перевозить пассажиров без разрешения.
Разъяснения по поводу тарифов дали в Минтрансе РБ. Там сообщили, что они «формируются в рамках свободной рыночной конкуренции» и государство их никак не регулирует. А в управлении ГИБДД по Бурятии рассказали, что грозит нелегальным частным извозчикам.
- Если водитель такси – машины со специальной цветографической окраской и знаком такси или, простым языком, «шашечкой» – осуществляет перевозку людей без соответствующих документов, его могут привлечь к административной ответственности по части 2.1 статьи 12.3 КоАП РФ, – подчеркнули в Госавтоинспекции.
Там добавили, что нарушителям грозит штраф размером в пять тысяч рублей.
С наступлением зимы в Бурятии взвинтили цены на такси. В холода услуги водителей авто с «шашечками» становятся настоящей роскошью. К примеру, в Северобайкальске за поездку по городу в декабре просили 14 с лишним тысяч рублей, хотя местные жители не исключают, что в приложении службы заказа просто произошёл какой-то сбой.