Улан-удэнцы опять ополчились на школьников с огромными ранцами



В одном из местных пабликов во «ВКонтакте» разгорелась бурная дискуссия из-за школьников, которые не снимают ранцы и рюкзаки в общественном транспорте и потому мешают другим пассажирам. Родителей призвали обратить на это внимание.



- Пожалуйста, объясните детям, что надо снимать портфели со спины и что не следует стоять у выхода, если не выходишь. Мешают. Серьёзно, – заявил участник сообщества.



Остальные в комментариях под публикацией разделились на два лагеря. Одни считают, что неизвестный автор прав и сумку с учебниками лучше взять в руку или поставить на пол у ног. Другие же заявили: рюкзаки слишком тяжёлые и увесистые и удержать их не так-то просто.



- У ребёнка руки должны быть свободными, чтобы не упасть. Уступайте тогда сидячие места детям, – рассудила другая подписчица.



Подобный спор завязался в соцсетях год назад, в декабре 2022-го. Началось всё с поста жительницы Улан-Удэ, пожелавшей сохранить анонимность.



- Меня раздражают дети и студенты с рюкзаками в маршрутках, – призналась она. – Делаешь замечание и просишь снять – просто игнор. Как самим-то удобно, когда их тыркают за этот рюкзак? Он, по сути, занимает ещё одно место – ну смотря какой, конечно. Прямо в гнев приводит это.



Некоторые интернет-пользователи её поддержали, однако большинство посоветовали улан-удэнке купить автомобиль и передвигаться только на личном транспорте.



Вскоре в той же группе появилась ещё одна публикация про рюкзаки. В ней родителей попросили приучать ребятишек снимать ранцы в автобусах и трамваях, брать их в руки или хотя бы ставить между ног, как требует того этикет.