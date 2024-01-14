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Улан-удэнцы опять ополчились на школьников с огромными ранцами

Улан-удэнцы опять ополчились на школьников с огромными ранцами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане бурно спорят, должны ли дети снимать их в транспорте

В одном из местных пабликов во «ВКонтакте» разгорелась бурная дискуссия из-за школьников, которые не снимают ранцы и рюкзаки в общественном транспорте и потому мешают другим пассажирам. Родителей призвали обратить на это внимание.

- Пожалуйста, объясните детям, что надо снимать портфели со спины и что не следует стоять у выхода, если не выходишь. Мешают. Серьёзно, – заявил участник сообщества.

Остальные в комментариях под публикацией разделились на два лагеря. Одни считают, что неизвестный автор прав и сумку с учебниками лучше взять в руку или поставить на пол у ног. Другие же заявили: рюкзаки слишком тяжёлые и увесистые и удержать их не так-то просто.

- У ребёнка руки должны быть свободными, чтобы не упасть. Уступайте тогда сидячие места детям, – рассудила другая подписчица.
 
Подобный спор завязался в соцсетях год назад, в декабре 2022-го. Началось всё с поста жительницы Улан-Удэ, пожелавшей сохранить анонимность.

- Меня раздражают дети и студенты с рюкзаками в маршрутках, – призналась она. – Делаешь замечание и просишь снять – просто игнор. Как самим-то удобно, когда их тыркают за этот рюкзак? Он, по сути, занимает ещё одно место – ну смотря какой, конечно. Прямо в гнев приводит это.

Некоторые интернет-пользователи её поддержали, однако большинство посоветовали улан-удэнке купить автомобиль и передвигаться только на личном транспорте.

Вскоре в той же группе появилась ещё одна публикация про рюкзаки. В ней родителей попросили приучать ребятишек снимать ранцы в автобусах и трамваях, брать их в руки или хотя бы ставить между ног, как требует того этикет.
школьники соцсети транспорт

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