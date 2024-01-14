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В Бурятии жители района пожаловались на бабушек-ЧОПовцев в школах

В Бурятии жители района пожаловались на бабушек-ЧОПовцев в школах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчане боятся, что пенсионерки не смогут защитить их детей

Возмущённые жители Кяхтинского района обратились в Минобрнауки РБ с просьбой разъяснить, почему среди сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП), которые занимаются охраной местных СОШ, есть пенсионеры.
 
- Почему вы допускаете, чтобы ЧОПы брали в школы бабушек 70+? Для чего они там находятся? – вопрошают родители учеников в группе «Кяхта-инфо.24/7». – И какой пол и максимальный возраст по закону должен быть у охранника учебного заведения, отвечающего за безопасность детей?

В ведомстве сослались на часть 1 статьи 9 федерального закона «Об образовании в РФ» № 273 от 29 декабря 2012 года. Согласно ему, местные власти, в частности – администрация района – занимаются именно решением вопросов местного значения в сфере образования. Среди них – создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.

- Законодательство не регламентирует требования к возрастному ограничению и полу сотрудников ЧОП, – сообщили в министерстве.
ЧОП охрана школы пенсионеры

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