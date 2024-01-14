Люди не успевают попасть на приём к заезжему стоматологу
Жители Северо-Байкальского района крайне недовольны графиком работы стоматолога, который бывает там наездами. Сельчане заявили, что он лишь раз в неделю – по четвергам – приезжает в посёлок Новый Уоян.
- Приём ведёт с 10:30 утра плюс час на обед. И на электричку вечернюю врачу надо успеть, естественно. Запись большая – не прорваться. Если встать в живую очередь, можно с утра простоять и не попасть даже с острой болью, – жалуются люди в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
Они хотят, чтобы дантист принимал хотя бы дважды в неделю. Самим ездить к нему накладно – дорога в оба конца обойдётся в 1000 рублей, а то и больше, если лечение, к примеру, потребуется ребёнку.
- Эти затраты никто не компенсирует. В итоге дети запускают зубы с детства. Жителям Нижнеангарска проще – можно в Северобайкальск съездить. Это и быстрее, чем нам, и маршрутка дешевле. Почему к жителям Нового Уояна такое отношение? Пока к врачу попадёшь, останешься без зубов, – негодуют северяне.
На приём к стоматологу в Новый Уоян к тому же рвутся пациенты из посёлков Уоян, Янчукан и Кумора. Сельчане призвали хоть как-то решить проблему. Главный врач Нижнеангарской ЦРБ Галина Мешкова признала, что она действительно серьёзная.
- Решить её нам пока не удаётся по ряду причин. Ждём выхода стоматолога из декретного отпуска. Летом после окончания вуза вернётся наш целевик. Но на сегодня такая картина, – заявила руководитель медучреждения.
В Бурятии северяне боятся остаться без зубов
Общество, Фото:
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