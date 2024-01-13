Эко-игру улан-удэнской школьницы представили на ВДХН

На выставке-форуме «Россия - страна возможностей» в Москве на ВДНХ Бурприроднадзор презентовал экологическую игру «Дети Za экологию».По словам руководителя Бурприроднадзора Марины Дамдиновой, ребята активно участвовали в игре.- Дети давали интересные предложения и задумки, даже предложили для сохранения животного мира и природы создать предпринимательский фонд, платежи в который можно направлять на природоохранные цели! Нам эта идея очень импонирует! Вот такие талантливые и мудрые дети растут в нашей стране! Мы уверены, что будущее экологии в надёжных руках! – написала Марина Дамдинова в своём телеграм-канале.Она поблагодарила автора игры - ученицу улан-удэнской гимназии №33 - за уникальную идею.