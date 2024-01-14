В Улан-Удэ -16 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 14 января, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -16,-21, местами -23,-28, по южному побережью Байкала, крайнему югу -10,-15.
В Улан-Удэ снег обойдёт стороной. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днём 16-18 градусов мороза.
В Бурятии по-зимнему тепло
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