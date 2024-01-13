Этнографический музей принимает ёлочки
Жители Улан-Удэ могут сдать живые новогодние ёлки (сосны и ели) на переработку в Этнографический музей народов Забайкалья. Акцию запустили совместно с комитетом городского хозяйства.
Новогоднее дерево необходимо освободить дерево от всех украшений – «дождика», мишуры, проволоки, скотча и т. д.
- В Этномузее все деревья будут переработаны с помощью специальной рубительной машины-измельчителя. В дальнейшем переработанное дерево и хвоя будут использованы для наших питомцев в качестве тёплой «подушки» в вольерах, – рассказал директор музея, Маладаев Алексей Анатольевич.
Сбор ёлок продлиться до 15 февраля. Привезённые деревья можно оставлять на входе в музей, уточняя информацию на кассе.
Новогодние ёлки улан-удэнцев могут пригодиться животным
Общество, Фото:
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