Новогодние ёлки улан-удэнцев могут пригодиться животным

Этнографический музей принимает ёлочки



Жители Улан-Удэ могут сдать живые новогодние ёлки (сосны и ели) на переработку в Этнографический музей народов Забайкалья. Акцию запустили совместно с комитетом городского хозяйства.



Новогоднее дерево необходимо освободить дерево от всех украшений – «дождика», мишуры, проволоки, скотча и т. д.



- В Этномузее все деревья будут переработаны с помощью специальной рубительной машины-измельчителя. В дальнейшем переработанное дерево и хвоя будут использованы для наших питомцев в качестве тёплой «подушки» в вольерах, – рассказал директор музея, Маладаев Алексей Анатольевич.



Сбор ёлок продлиться до 15 февраля. Привезённые деревья можно оставлять на входе в музей, уточняя информацию на кассе.



