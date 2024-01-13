13 января

12 января

Популярное

В Росгвардии состоялась встреча с представителем буддистского духовенства

В Росгвардии состоялась встреча с представителем буддистского духовенства
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Встреча прошла в Москве

Начальник главного военно-политического управления Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков и руководитель постоянного представительства Буддийской традиционной Сангхи России в Москве Дид Хамбо Лама Даши-Нимы Содномдоржиев в ходе рабочей встречи обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания и духовного окормления военнослужащих и сотрудников Росгвардии буддистского вероисповедания.

Дид Хамбо Лама Даши-Нимы Содномдоржиев, являющийся членом комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты Российской Федерации, поделился опытом работы с молодёжью и верующими военнослужащими и сотрудниками ведомства, в том числе выполняющими задачи в ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия буддизм религия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Аферисты вновь создали фейковый аккаунт министра соцзащиты Бурятии
Аферисты вновь создали фейковый аккаунт министра соцзащиты Бурятии
Общество, 13.01.2024
Татьяна Быкова просит «не реагировать на провокации»
Спасителями северного оленя оказались неравнодушные жители Бурятии
Спасителями северного оленя оказались неравнодушные жители Бурятии
Общество, 13.01.2024
Выяснились подробности спасательной операции 
Гражданина Узбекистана, жившего незаконно 10 лет, выдворили из Бурятии
Гражданина Узбекистана, жившего незаконно 10 лет, выдворили из Бурятии
Общество, 13.01.2024
Иностранец нарушил срок временного пребывания в стране 
В Чите стартует первенство ДФО и СФО по мини-футболу
В Чите стартует первенство ДФО и СФО по мини-футболу
Общество, 13.01.2024
Город впервые примет подобные соревнования
В 2024 году выберут «Гордость земли Иркутской»
В 2024 году выберут «Гордость земли Иркутской»
Общество, 13.01.2024
Конкурс стартует 1 февраля в формате народного голосования
В Бурятии разгуляется непогода
В Бурятии разгуляется непогода
Общество, 13.01.2024
Ветер усилится до 24 м/с
В Бурятии пройдёт фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина
В Бурятии пройдёт фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина
Общество, 12.01.2024
В этом году отмечается столетие со дня рождения великого оперного певца
В аймаках Монголии стартовала череда зимних фестивалей
В аймаках Монголии стартовала череда зимних фестивалей
Общество, 12.01.2024
В стране начался новый зимний туристический сезон
В Бурятии завершён сезон охоты на оленей
В Бурятии завершён сезон охоты на оленей
Общество, 12.01.2024
Охотникам следует возвратить разрешения до 20 января
Бурятия стала победителем «Классной страны»
Бурятия стала победителем «Классной страны»
Общество, 12.01.2024
Республика выиграла конкурс детских творческих проектов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^