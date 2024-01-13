Спасителями северного оленя оказались неравнодушные жители Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 января в Бурятии спасли северного оленя, провалившегося под лёд озера Байкал. В администрации Северо-Байкальского района рассказали подробности. Героями спасательной операции стали жители города Северобайкальск.
Как оказалось, видео с провалившимся животным опубликовали в местной группе в мессенджере, которое увидели госинспекторы Бурприроднадзора и поспешили на помощь. Когда они прибыли на место, тут уже были другие неравнодушные люди, которые развернули спасательную операцию.
- Здесь уже были работники «Байкальской резиденции», местные жители подтащили лодку, которые зацепили оленя за рога верёвкой. Совместными усилиями мы вытащили оленя сначала на лёд, потом на берег Байкала. Олень немного пришёл в себя и убежал в тайгу довольно-таки бодро и резво, - рассказал инспектор Бурприроднадзора Евгений Дубников.
Он поблагодарил неравнодушных северобайкальцев за спасение животного, по его мнению, «по-другому ситуация с оленем никак не могла закончиться».