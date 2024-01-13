В Окинском районе Бурятии выписали первого новорождённого 2024 года

Девочка стала третьим ребёнком в семье
7 января в 22:05 в Окинском районе Бурятии родился первый ребёнок 2024 года. Девочка появилась на свет с ростом 49 см и весом 2 кг 707 гр.
Накануне состоялась торжественная выписка. Малышку назвали Даяной. Дочка стала третьим ребёнком в молодой семье Галсана и Саяны, сообщили в Окинской ЦРБ.
С пополнением семью поздравили глава района Матвей Мадасов, главный врач больницы Алина Бакшаханова, и конечно же, вручили подарки.
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